Yenikapı'da "Büyük Hayvan Hakları Mitingi" düzenlendi: Toplayamazsınız, katledemezsiniz

25 Aralık 2022 Pazar, 19:01

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntüler infial yaratmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘Bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı.

Yine pekçok belediye barınağından benzer hayvana yönelik şiddet görüntüleri gelmiş, hayvan hakları aktivistleri ve hayvanseverler duruma çok sert bir şekilde tepki göstermişti. Yaşananlar sonrası barınak sorunu da Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

YENİKAPI'DA HAYVAN HAKLARI MİTİNGİ



Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği tarafından düzenlenen ve hayvan hakları savunucusu dernek ile toplulukların yer aldığı mitinge katılanlar, "Sessizlerin sesiyiz", "Hayvana işkenceye son", "Sokağıma dokunma", "Hayvanlara adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Burada konuşan Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, her canlının fiziki ve duygusal acıyı hissedeceğini söyledi.

Taşkıran, hayvan haklarının korunması adına 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasını ve acil olarak kısırlaştırma seferberliği yapılmasını talep ettiklerini belirterek, barınakların kapılarının da sürekli olarak gönüllülere açık olması gerektiğini ifade etti.

'Toplayamazsınız, kapatamazsınız, öldüremezsiniz, katledemezsiniz' pankartı dikkat çekti.



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Sözcüsü Esra Danışman da Baro olarak hayvan hakları için gece-gündüz mücadeleye devam edeceklerini, bunu yalnızca bir kurum olarak değil, bu ülkenin birer vatandaşı olarak görev kabul ettiklerini belirtti.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı ve sloganların atıldığı etkinliğe katılanlar daha sonra dağıldı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Murat Bacak isimli görevli, bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne sebep olmuştu. Sefa Çakmak ise köpeği yerde sürüklemişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat D.’nin yanı sıra merkezin veteriner hekimi Seyit D. ve merkezin bağlı olduğu Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Y.K. açığa alınmıştı. Olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirilmişti.

ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Kasım'da 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda yaptığı konuşmada Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni övmüştü.

Erdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanları toplanmalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor" demişti.