Hayvanseverler Ümraniye Belediyesi’nin hayvan barınağında toplandı

06 Aralık 2022 Salı, 04:00

AKP’li İstanbul Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevi’ndeki hayvanların uğradığı kötü muameleyi gazetemiz 15 Kasım’da gündeme getirdi.

Bunun üzerine, belediyeden yalanlama yayımlandı. Yalanlamanın üzerinden bir hafta geçmeden bir hayvanseverin ölmüş bir köpeği çektiği görüntüler barınağı tekrardan gündeme getirdi. Yaşananların ardından, Ümraniye Kent Savunması’nın çağırısıyla dün barınak önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını okuyan Bulut Can Okutucu, “Bu hayvanların ölmesine izin vermeyin. Biz izin vermeyeceğiz” dedi.

Gazetemizin yazarı ve hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen ise “Görüntülerin ardından belediyenin almış olduğu tavır, sorumlular hakkında gereğini yapacağız demek yerine ‘Şu kadar teknik olanağımız var’ oldu. Kısa süre sonra başka birinin çektiği görüntüler açıklamayı yalanladı. Bakımevlerinde hayvanlara eziyet edildiğini ve tedavilerin yapılmadığını görüyoruz” diye konuştu. Kalkandelen ayrıca, “Burası bir hastane olsaydı ve ölüler çıksaydı nasıl tepki gösterirdiniz? Biz, aynı tepkiyi gösteriyoruz. İhmal edenler cezalandırılmalı. Barınaklar hayvanın beden dilinden anlamayan insanlar için sürgün yeri haline geldi. Hayvanlara yük olarak bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

HAYVANSEVERLER FARK ETTİ

Daha sonra hayvanseverler Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muhammet Nuri Çoşkun’la birlikte barınağı gezdi. Su kaplarının boş olduğu hayvanseverlerin söylemesinin ardından fark edildi. Ayrıca, kafeste yağmurun altında yatarak titreyen ve gözünde şişlik olan bir köpek de hayvanseverlerin tepkisinin ardından kontrol edildi.