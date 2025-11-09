Hayvanseverlerden ‘besleme yasağı’na tepki: ‘Yaşama hakkı engellenemez’

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Maltepe Yaşam Hakkı Savunucuları ve gönüllü hayvanseverler, sokakta besleme yapma yasağı kararına tepki göstermek için Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

Basın açıklaması düzenleyen hayvan hakkı savunucuları, tüm canlıların yaşama, barınma ve beslenme hakkına sahip olduğunu ve bu hakların hiçbir yolla engellenemeyeceğine dikkat çekerek “Bu nedenlerle; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor; hayvan hakkı ihlallerine karşı duyarlı olmaya ve yüzyıllardır olduğu gibi kamusal alanlarda hayvanlarla birlikte yaşamaya yönelik var olan politikaları uygulamak için göreve çağırıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanların sorunlarını yıllardır görmezden gelen kirli zihniyet, bugünlerde hayvanların barınmasına, beslenmesine ve hatta yaşamasına da kast eden sözde kararlara imza atmaktadır” dedi.

‘HUKUKA VE VİCDANA AYKIRI OLAN KARARLARINIZDAN DERHAL VAZGEÇİN’

Kamuoyuna yansıyan besleme yasağı kararından derhal vazgeçilmesini talep eden hayvanseverler, “Sokakta yaşayan hayvanların kamusal alanda barınma ve beslenme haklarının güvence altına alınması, yerel yönetimlerin de tedavi ve kısırlaştırma programlarını bir an önce güçlendirmesi gerekmektedir. Hukuka ve vicdana aykırı olan kararlarınızdan derhal vazgeçin. Kamuya açık alanlarda yaşayan hayvanların beslenmesinin engellenmesine yönelik alınan hukuka aykırı sözde kararları tanımıyoruz ve bu kararların uygulanmasına da geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BURAK ÖZGÜNER ANILDI

Eylemde ayrıca 2019 yılında hayatını kaybeden hayvan hakları savunucusu Burak Özgüner de ölüm yıldönümünde anıldı. Hayvanseverler, Özgüner’in yaşamı boyunca hayvan özgürlüğü ve hak mücadelesine verdiği katkıları hatırlatarak onun mirasını sürdürme sözü verdi. Eylem, “Beslenme hakkına dokunamazsın” ve “Yasanızı da yasakları da tanımıyoruz” sloganlarıyla son buldu.