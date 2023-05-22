Hazal Kaya müşahit olacağını açıkladı: ‘Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim’
İkinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya 28 Mayıs seçiminde müşahit olmaya karar verdi. Oyuncu sosyal medyadan açıklama yaparak "Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim" ifadelerini kullandı.
Türkiye 28 mayısta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna gidiyor. Siyasi parti temsilcilerinden ise sandık nöbeti çağrısı devam ediyor.
İkinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya da ikinci tur seçimlerinde müşahit olmaya karar verdi.
Müşahit olacağını sosyal medya hesabından duyuran Hazal Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım."
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