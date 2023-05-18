Oy ve Ötesi ihtiyaç duyduğu müşahit sayısını açıkladı
Türkiye 28 mayısta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna gidecek. Oy ve Ötesi il il ihtiyaç duyulan sandık müşahiti sayısını sosyal medya üzerinden açıkladı.
Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu 28 mayısta gerçekleştiricek.
İkinci tur oylaması için ihtiyaç duyulan müşahit sayısına ilişkin Oy ve Ötesi, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Kaç müşahide daha ihtiyacımız var?" başlıklı görsellerle ihtiyaç duyulan müşahit sayısı açıklandı.
Yoğun talebiniz için teşekkür ederiz ??O?— Oy ve Ötesi (@OyveOtesi) May 18, 2023
İl il müşahit ihtiyacımızı paylaşıyoruz. #SeçimVarsaBizdeVarız #SeçimHepimizin #OyveÖtesi #DemokrasidenTarafız pic.twitter.com/ZW0jaR38vN
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada seçmene sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum" ifadelerini kullanıştı.
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