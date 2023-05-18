2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oy ve Ötesi ihtiyaç duyduğu müşahit sayısını açıkladı

Türkiye 28 mayısta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna gidecek. Oy ve Ötesi il il ihtiyaç duyulan sandık müşahiti sayısını sosyal medya üzerinden açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:51
Oy ve Ötesi ihtiyaç duyduğu müşahit sayısını açıkladı
Abone Ol google-news

Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu 28 mayısta gerçekleştiricek. 

İkinci tur oylaması için ihtiyaç duyulan müşahit sayısına ilişkin Oy ve Ötesi, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. 

Paylaşımda, "Kaç müşahide daha ihtiyacımız var?" başlıklı görsellerle ihtiyaç duyulan müşahit sayısı açıklandı. 

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı konuşmada seçmene sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu "28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vatani mecburiyetidir. Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum" ifadelerini kullanıştı.


Oy ve Ötesi müşahit 2023 seçimleri

İlgili Haberler

Müşahit nedir, nasıl olunur? 14 Mayıs'ta görev yapan sandık müşahitleri ne kadar ücret alacak? Sandık müşahidi para alır mı?

Müşahit nedir, nasıl olunur? 14 Mayıs'ta görev yapan sandık müşahitleri ne kadar ücret alacak? Sandık müşahidi para alır mı?
AKP'liler gerçek dışı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı: Müşahitler darp edildi

AKP'liler gerçek dışı tutanağı imzalamayan sandık kuruluna saldırdı: Müşahitler darp edildi
İHD'den seçim ara raporu: 'AKP lehine toplu oy, sandık öncesi pusulaya mühür ve müşahitlere saldırı'

İHD'den seçim ara raporu: 'AKP lehine toplu oy, sandık öncesi pusulaya mühür ve müşahitlere saldırı'

En Çok Okunan Haberler