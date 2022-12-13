Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.
2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'den gelen haber magazin gündeminin en üst sırasına oturdu.
Ergüçlü ve Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.
Aralarındaki 19 yaş farkını sorun etmediklerini her seferinde belirten çiftin, ayrılık nedeninin ise fikir ayrılığı olduğu belirtildi. Henüz çiftten bir açıklama gelmedi.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Apronda intihar
- Duruşmaya gitmeyecekler!
- İmamoğlu'ndan en net 'adaylık' yanıtı
- Bakan Nureddin Nebati, EYT'lileri tiye aldı
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Bu ses kaydı kimin?
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Tutuklamaya mahkeme duvarı