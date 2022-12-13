Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü ayrıldı

13 Aralık 2022 Salı, 08:07

2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'den gelen haber magazin gündeminin en üst sırasına oturdu.

Ergüçlü ve Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.

Aralarındaki 19 yaş farkını sorun etmediklerini her seferinde belirten çiftin, ayrılık nedeninin ise fikir ayrılığı olduğu belirtildi. Henüz çiftten bir açıklama gelmedi.