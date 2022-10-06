Hazine, Çeşme’de iki araziyi 86 milyon TL’ye satıyor

İzmir'in Çeşme ilçesindeki iki taşınmazın özelleştirme ihalesinde bir firma Sakarya Mahallesi’ndeki araziye 55 milyon 150 bin TL, Dalyan’daki araziye de 31 milyon 500 lira teklif verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
06 Ekim 2022 Perşembe, 15:39
Hazine, Çeşme’de iki araziyi 86 milyon TL’ye satıyor
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AKP, Ege kıyılarındaki kamu arazilerini özelleştirme yoluyla satmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB), yapılan açıklamaya göre; Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki 2 bin 838 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 55 milyon 150 bin lira ile Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Aynı ilçenin Dalyan Mahallesi'ndeki 2 bin 500 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde de en yüksek teklif, 31 milyon 500 bin lira bedelle Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.


İzmir Çeşme Maliye Hazinesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

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