Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Erdoğan’ı alkışlamadı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 22:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı eleştirdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“BU YOLDA FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLAMAM”

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.

Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

ELVAN ALKIŞLAMADI

Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, Erdoğan’ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Erdoğan’ı alkışlamadığı görüldü.

Fotoğraf: Sözcü

ELVAN NE DEMİŞTİ?

TL’de sert değer kaybı devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan dün “Enflasyon cephesindeyse, maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor” açıklaması yapmıştı.

Elvan şunları söylemişti:

“Her bir kurumun, kendi görev alanı kapsamında üzerine düşeni yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz.”

"ELVAN GÖREVDEN Mİ ALINIYOR?" İDDİASI

Erdoğan’ın “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın ben faizi savunanla beraber olmam, olamam” açıklaması dikkat çekti. Erdoğan’ın, bu ifadelerle, dün faiz ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı kastettiğine dair yorumlar gündem oldu.

Elvan, dünkü açıklamasında, “Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır” demişti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, kastedilen kişinin Elvan olduğu görüşünde. Erdoğdu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Erdoğan Lütfi Elvan’ın enflasyonla ilgili açıklamalarını tekzip etti. Aralarında ekonomiden biraz anlayan Lütfi Elvan vardı. Onu da yakında yerler" dedi.

Ekonomist Uğur Gürses de konuyla ilgili paylaşımında Erdoğan'ın açıklamalarını alıntılayarak Elvan'ın dünkü mesajlarına işaret etti.

Gürses paylaşımında, "Dün Lütfi Elvan, 'Enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak, risk primi düşecek, uzun vadeli faizler düşecektir' demişti. Cumhurbaşkanı bugün 'Bizim arkadaşlara ne oluyor? Faizi savunanla beraber yürümem' diyor" ifadelerini kullandı.