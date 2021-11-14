Bakan Lütfi Elvan'dan Meclis'te itiraf

14 Kasım 2021 Pazar, 02:00

Bütçe sunumu sırasında Elvan’ın “Kilogram başına ihracat değerimizin artmasını son derece önemsiyoruz” demesi üzerine CHP’li Bülent Kuşoğlu şu soruyu sordu: “Rakamlandırabilir misiniz lütfen? Cumhurbaşkanlığı programına bakıyorum, tam tersine düşüyor. Bu sene daha da düşük olması lazım.” Elvan buna şu yanıtı verdi: “‘Önemsiyoruz’ dedim. Dış ticareti birim değer açısından karşılaştırdığımızda, ithalat fiyatlarındaki değerde bir artış söz konusu olduğunu ama ihracattaki değerde ithalattaki kadar artış olmadığını görüyoruz. Konuşmamda katma değeri yüksek ürünlerin ihracatının yapılmasının önemli olduğunu ifade eden bir cümle kullandım.”

Elvan, ayrıca, önemli bir tartışma konusu olan Covid-19 destekleriyle ilgili de şu bilgiyi verdi: “Genel olarak aldığınızda Türkiye, desteğin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı itibarıyla 12. sırada. Doğrudan destekte bizden çok daha iyi olanlar var. Eğer merkezi yönetim bütçesi diye bakarsanız bizde yüzde 2’nin biraz üzerinde.” Doğalgaz ve akaryakıt zamlarına ilişkin de konuşan Elvan, “Aslında akaryakıt fiyatları Avrupa’da 1 Avro ise Türkiye’de de 1 Avro idi. Akaryakıt fiyatları 1 Avro’nun altında. Aşağı yukarı 100 liraya mal olan doğalgazı kabaca 25 liraya veriyoruz şu anda” ifadelerini kullandı.