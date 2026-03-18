Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, çalışmaların devam ettiğini bildirdi: ‘Yastık altı’ hep gündemde!

CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “2024 ve 2025 yılları dahil olmak üzere altın üzerinden borçlanılması nedeniyle, borçlanılan 183 ton altın için, 2026 yılında yaklaşık 17 milyar dolar, güncel kurla 720 milyar TL faiz ödeneceğinin” basında ve kamuoyunda yer aldığına dikkat çekti. CHP’li Özkan, “bunun doğru olup olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak son 5 yılda yıllar itibariyle ne kadar altın borçlanıldığı, borçlanmanın gerekçesi, vadesi ve faiz oranının ne olduğu, bu borçlanmalar nedeniyle 2026 yılına kadar ödenen ya da ödenecek faiz oranı ve ana para ile toplam faiz tutarının ne kadar olduğu, borçlanılan kurum ya da kuruluşların kimler olduğu, 2024 ve 2025 yıllarında ne kadar altın alındığı” gibi çeşitli sorulara yanıt istedi.

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, önergeye verdiği yanıtta, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları çerçevesinde, döviz ve altın cinsinden risklerin asgari düzeyde tutulmasının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Şimşek, “Bu doğrultuda, altın cinsi iç borçlanmanın toplam borçlanma içindeki payı geçtiğimiz yıllar ortalamasının altına çekilmiş olup 2026 yılında da vadesi gelecek altın cinsinden senetlerin borç çevirme oranlarının, risk yönetimi stratejimiz doğrultusunda tedrici olarak indirilmesi öngörülmektedir” dedi.

Şimşek, bakanlık tarafından yatırımcı tabanının genişletilmesi, yastık altında tutulan tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve finansal sistemin derinleştirilmesi amacıyla 2017 yılında bireysel yatırımcılara yönelik başlanan, “Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası” ihraçlarının, 2019 yılı itibarıyla kurumsal yatırımcıları da kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Bu ihraçların detaylarına ilişkin verilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınladığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Şimşek, “Bakanlığımız, piyasa koşullarını ve finansal istikrarı gözeterek yastık altındaki tasarrufların sisteme kazandırılmasına yönelik çalışmaları ve kamu maliyesindeki sağlıklı görünümü koruyan etkin borçlanma stratejilerini yürütmeye devam etmektedir” dedi.