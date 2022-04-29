Hazine ve Maliye Bakanlığı, beraatle sonuçlanan konuyu 16 yıl sonra gündeme getirdi

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 2006’da bazı siyasilerin de arasında olduğu kişilerin bilgilerinin vergi dairesi personeli tarafından sorgulanmasına ilişkin 16 yıl sonra yeniden soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, vergi dairelerinde kişilerin hesap kartındaki bilgileri sorgulamanın müdür, müdür yardımcısı ve şef şifreleri ile yapılabildiğini, iş yoğunluğu nedeniyle dosya memuru tarafından da bu şifreler kullanılarak sorgulama yapılabildiğini kaydetti.

Bu uygulamanın pratikte sürdüğünü kaydeden Hamzaçebi, “Hangi personelin, hangi mükellefin hesap kartına niçin baktığına ilişkin bir kayıt tutma mecburiyeti bulunmuyor. Yılda on binlerce sorgulama yapan bir personel için kayıt tutulmasına ne gerek var, ne de geçmişe yönelik hatırlanmasına imkân var” diye konuştu.

"ANKARA’YA ÇAĞRILIYORLAR"

2006’da yapılan bazı sorgulamaların basına yansıması üzerine 2007’de idari soruşturma yapıldığını ve memuriyetten atılan bazı kişiler hakkında dava açıldığını vurgulayan Hamzaçebi, “Gerek disiplin hukuku gerekse ceza hukuku yönünden haklarında işlem yapılan personeller bu suçlardan beraat etti, cezaları da kaldırıldı” diye konuştu. Hamzaçebi, hem dava sonuçlarına hem de aradan 16 yıl geçmesine karşın o dönemde adı geçen personellerin Ankara’ya çağrıldığını ve ifadelerinin alındığını söyleyerek “Sözlü bir davet olduğu için hiç kimseye de harcırah ödenmiyor. Bakanlık, zaman aşımına uğramış bir konu için ısıtıp ısıtıp tekrar soruşturma yapmak ile neyi amaçlıyor kamuoyuna açıklamalı. Ortak kullanımdan dolayı, çalışan ve emekli olan idarecilerin mağduriyetine neden olacak bu soruşturmalara bir an önce son verilmeli” ifadelerini kullandı.