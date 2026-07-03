Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen borç üstlenim taahhüdü tutarı 21.6 milyar dolara ulaştı: KÖİ sevdasının bedeli

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, 2025 yılı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi kapsamında 884 milyon 66 bin 610 Euro, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında 1 milyar 700 milyon Euro ve Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi kapsamında 973 milyon 769 bin 434 Euro tutarında borç üstlenim taahhüdü verildi. 2025 sonu itibariyle KÖİ modeli çerçevesinde yürütülen projeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen toplam borç üstlenim taahhüdü tutarı da yaklaşık 21.6 milyar dolar oldu.

PROJELER VE KREDİLER

Borç üstlenim taahhüdü verilen krediler ile KÖİ projeleri şöyle sıralanıyor: Aralık 2012’de borç üstlenim anlaşması yapılan Avrasya Tüneli’nde toplam proje maliyeti 1.2 milyar dolar. Kredi tutarı ise 960 milyon dolar. Anlaşma tarihi Haziran 2015 olan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi) Otoyolu projesinde toplam maliyet 6.3 milyar dolar. Kredi tutarı ise 4.9 milyar dolar. Mart 2018 tarihli Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) projesinin toplam maliyeti 3.1 milyar Euro. Kredi tutarı 2.7 milyar dolar. Haziran 2018 tarihli Ankara-Niğde Otoyolu’nun toplam proje maliyeti 1.4 milyar Euro. Kredi tutarı 1.3 milyar dolar. Eylül 2019 tarihli Kuzey Marmara Otoyolu-Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi’nin proje maliyeti 3.6 milyar dolar. Kredi tutarı 2.8 milyar dolar. Kuzey Marmara Otoyolu-Kınalı-Odayeri Kesimi Projesi’nin borç üstlenim anlaşması tarihi Eylül 2019. Toplam proje maliyeti 2.1 milyar dolar. Kredi tutarı. 1.5 milyar dolar.

Kuzey Marmara Otoyolu-Odayeri Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi’nin Aralık 2021 ile Ekim 2024 olmak üzere iki borç üstlenim anlaşması var. Proje maliyetleri 3.4 milyar dolar ile 509.4 milyon dolar. Kredi tutarları ise 1.1 milyar dolar ile 405 milyon dolar. Aydın Denizli Otoyolu Projesi’nde Aralık 2021, Eylül 2023 ve Aralık 2024 olmak üzere üç borç üstlenim anlaşması bulunuyor.

Proje maliyetleri 1.1 milyar Euro, 170.5 milyon Euro ile 470.2 milyon Euro. Kredi tutarları 869.4 milyon dolar, 107.3 milyon dolar, 389.8 milyon dolar. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Çeşmeli-Kızkalesi projesinde borç üstlenim anlaşması tarihi Ağustos 2025. Proje maliyeti 1.2 milyar Euro. Kredi tutarı 1.1 milyar dolar. Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nde borç üstlenim anlaşma tarihi Ekim 2025. Toplam proje maliyeti 2.4 milyar Euro. Kredi tutarı 1.9 milyar dolar. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu borç üstlenim anlaşması tarihi Ekim 2025. Proje maliyeti 1.3 milyar Euro. Kredi tutarı 1.1 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre tüm bu kredilerin toplamı da 21 milyar 575 milyon 344 bin 860 dolar.