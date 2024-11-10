Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'villa' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 10:14

Güncelleme: 10.11.2024 - 10:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in Ziraat Bankası'nın Antalya'daki yıl sonu etkinliğinde gecesi 5 bin dolarlık villada konaklayacağı iddiasını yalanladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakanlık, şunları kaydetti:

"Tasarruf genelgesi yayınlayan Bakan Mehmet Şimşek’in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddiası tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur. Haberde, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın dile getirdiği iddianın, doğruluğu araştırılmadan kullanıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir.

Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır. Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya’da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesinin haberinde, Ziraat Bankası ve iştiraklerinin 11-18 Kasım'da Antalya Rixos Sungate Otel'de 150 milyon TL harcanacak yıl sonu etkinliğinde biraraya geleceği belirtilmişti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da, konuyla ilgili şu iddialarda bulunmuştu:

“Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve iştiraklerinin 3 bin kişi ile, üç grup halinde yıl sonu toplantısı adı altında yapacağı ultra lüks organizasyona, milletimizin cebinden 150 milyon lira harcanıyor. (Şimşek’e) Kendisine otelin en lüks, geceliği 5 bin dolar olan villası tahsis ediliyor. Bu parayı kim ödeyecek? Bakanın açıkladığı tasarruf tedbirleri sadece gariban vatandaş için mi geçerli? Şehir dışında toplantı ve organizasyon, tasarruf tedbirleri kapsamında yasakken, bu organizasyona kim izin verdi? Tasarrufu gariban yapıyor, şatafatı bakan yaşıyor."