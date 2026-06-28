Hazine’ye ait araziler üzerlerinde otel ya da tesis yapılması için girişimcilere açılıyor: Şirketlere yeni tahsisler!

Bakanlığın kamu taşınmazı tahsis duyurusuna göre, bu alanlar üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek. Girişimciler birden fazla taşınmaz için de başvuruda bulunabilecek. Başvurular bakanlık tarafından mali yeterlilik açısından değerlendirilecek. Başvuruları yeterli görülen girişimciler arasında bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payını belirleme amaçlı müzakere yapılacak. Tahsis edilecek kamu taşınmazlarının bir bölümü kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm alan ve merkezleri içerisinde yer alırken, bazıları da bu alanların dışında. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bazı taşınmazlar da yatırımlar için tahsis edilecek.

TAHSİSLER NERELERDE?

Bakanlığın duyurusuna göre, Antalya Kemer Çamyuva’da Hazine’ye ait alan 100 yataklı personel lojmanı yapılması için şirketlere tahsis edilecek. Kemer Göynük Mahallesi’ndeki ormanlık Hazine arazisinin de bin yataklı 5 yıldızlı otel için tahsisi yapılacak. Muğla Bodrum Kızılağaç Mahallesi’ndeki ormanlık Hazine arazileri bin 200 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü ile günübirlik tesis yapılması amacıyla tahsis edilecek. Bodrum Göl Mahallesi’ndeki Hazine arazisine 160 yatak kapasiteli özel konaklama tesisi yapılacak. Bodrum Türkbükü’nde Hazine arazisine günübirlik tesis inşaa edilecek. Balıkesir Ayvalık’ta Hazine arazisine 120 yatak kapasiteli 4 veya 5 yıldızlı otel yapılacak. Batman Hasankeyf’te Hazine arazisi, üzerine 60 yatak kapasiteli kırsal turizm tesisi yapılması için tahsis edilecek. Ardahan Yalnızçam Köyü’nde il özel idaresine ait alana günübirlik tesis yapılacak. Aynı bölgedeki il özel idaresine ait diğer taşınmazlar da 3, 4 veya 5 yıldızlı otel yapılmak üzere tahsis edilecek.

TAHSİS NEDİR?

Turizm yatırımları kapsamında yapılan kamu taşınmazı tahsislerinde mülkiyet girişimcilere geçmiyor. Taşınmazın mülkiyeti Hazine veya ilgili kamu kurumunda kalmaya devam ediyor. Yatırımcılara uzun bir süre araziyi kullanma ve üzerine tesis yapma hakkı tanınıyor.