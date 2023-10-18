Hazırlık maçından dönüyorlardı... Futbolcuları taşıyan takım otobüsü yangında küle döndü

Yalovaspor futbol takımını taşıyan otobüs alevlere teslim oldu. Yangında otobüs küle döndü.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 22:27
Hazırlık maçından dönüyorlardı... Futbolcuları taşıyan takım otobüsü yangında küle döndü
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Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Lig ekiplerinden Yalovaspor, Kocaeli U-19 takımıyla hazırlık maçı için İzmit’e gitti. Deplasmanda rakibini 5-2 yenen Yalovaspor takımını taşıyan otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Sürücü otobüsünü Yalova- İzmit karayolu Altınova ilçesi mevkiinde yol kenarına çekti. Araçta bulunan sporcular can havliyle otobüsten kendilerini dışarı attı.

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

Bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi ve Karamürsel itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında otobüs ve takımın tüm malzemeleri küle döndü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında otobüsten tahliye edilen Yalova ekibi bölgeye gelen başka araçlarla yolculuğuna devam etti. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.


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