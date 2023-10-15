Nazilli’de orman yangını
Aydın’ın Nazilli ilçesindeki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kırcaklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda 0,5 hektar alan zarar gördü.
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