Nazilli’de orman yangını

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:49

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:49

Edinilen bilgiye göre, Kırcaklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda 0,5 hektar alan zarar gördü.