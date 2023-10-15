Nazilli’de orman yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:49
Nazilli’de orman yangını
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Kırcaklı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederek alevleri söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda 0,5 hektar alan zarar gördü.


orman yangını nazilli

İlgili Haberler

Marmaris'te orman yangını!

Marmaris'te orman yangını!
Çankırı'da orman yangını: İnceleme başlatıldı!

Çankırı'da orman yangını: İnceleme başlatıldı!
Arjantin'de orman yangını: Yerleşim bölgelerine sıçradı

Arjantin'de orman yangını: Yerleşim bölgelerine sıçradı

En Çok Okunan Haberler