HDK ana soruşturması Ankara'da: 4753 kişi soruşturuldu, 1640 kişinin dosyası İstanbul'a gönderildi

Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:57

Güncelleme: 22.02.2025 - 19:19

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2023 yılında; 2011 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütünün amaç ve stratejileri doğrultusunda kurulduğu ve terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı iddia edilen HDK'ya (Halkların Demokratik Kongresi) yönelik, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4753 kişi hakkında soruşturma başlattı.

1640 KİŞİNİN DOSYASI İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Ankara Başsavcılığı, HDP'li eski Milletvekilleri, CHP'li bazı isimler, hak savunucuları, gazeteci ve santçıların da aralarında olduğu 1640 kişinin dosyasını, son ikamet adreslerinin İstanbul olması nedeniyle, 1 Nisan 2024'te verdiği yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

"DİJİTALLERDE BİLGİLERİ VAR"

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü ana soruşturma kapsamında, 3 Haziran 2022'de İstanbul'da HDK Genel Merkez Binasında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda İstanbul Başsavcılığı'na gönderilen dosyada adı geçen 1640 kişinin dijitallerde bilgilerinin bulunduğunun tespit edildiği ve HDK içerisinde faaliyet yürüttüklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

BAŞKAN YARDIMCILARI, MECLİS ÜYELERİ, SANATÇI VE GAZETECİLER AYNI DOSYADA

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik gerçekleştirilen "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 13 Şubat'ta tutuklanan iki belediye başkan yardımcısı ile belediye meclis üyesi 10 kişi ile dün tutuklanan aralarında gazeteciler Elif Akgül, Ercüment Akdeniz, Yıldız Tar, sanatçı Pınar Aydınlar, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Baryasağ, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ile Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez'in de olduğu 30 kişi, İstanbul'a gönderilen dosyada yer alıyor.