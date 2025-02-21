HDK soruşturmasında gözaltına alınan 50 kişi adliyede: 35 kişiye tutuklama talebi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:10

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararıyla terör örgütü olarak kabul edilen Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Şubat'ta İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ile Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül ve Ercüment Akdeniz ve sanatçı Pınar Aydınlar'ın da olduğu 50 kişi gözaltına alındı.

35 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan 50 kişi, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca ifadelerinin alınması için bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 50 kişiden aralarında Sema Barbaros, Elif Akgül, Mehmet Saltoğlu ve Pınar Aydınlar'ın da olduğu 50 kişi, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden yaşı ileri olan 13 kişi hakkında ev hapsi adli kontrol hükmünün uygulanması, 2'si hakkında ise adli kontrol hükmünün uygulanması talep edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN İSİMLER

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle: Duygu Karadayı, Elif Akgül, Filiz Çay, İlknur Melengeç, Mürvet Hande Bulut, Atila Özdoğan, Ece Yıldız Karabacak, Özlem Feza Seser Bayram, Ahmet Saymadı, Emrecan Bayram, Gülsüm Ağaoğlu, Ercüment Akdeniz, Erkin Barin Göynülüler, Kardelen Taş, Ayşe Bengi Çelik, Şengül Erdoğan, Aynur Tokmaktepe, Melek Kızılocak, Dilek Posl, Esengül Demir, Osman Zorba, Sema Barbaros Durmuş, Semiha Şahini, Melih Kayhan Pala, Pınar Aydınlar, Mehmet Saltoğlu, Saime Oğuzhan, İbrahim Halit Eelçi, Tarık Yıldız, Ayşa Panuş, Zeysu Fakir, Şenol Karataş, Alya Akkuş, Yakup Kadri Karabacak, Berfin Azdal.

BAŞSAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada HDK'nin, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) devamı niteliğinde olduğu ve ayrıca legal görünümlü bir cephe yapılanması ve TBMM'ye alternatif bir meclis olduğu belirtildi. Açıklamada, terör örgütü kabul edilen HDK bileşenlerinin, HBDH cephesindeki terör örgütlerinin legal uzantılı yapılanmaları oldukları, meclislerinin KCK sözleşmesiyle özdeşlik gösterdiği, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması, miting vb. eylem ve etkinlikleri düzenleyerek toplumsal alanı örgütlediği belirtildi.

"PKK'NIN KIRSAL ALANINA ELEMAN GÖNDERİYOR" İDDİASI

Başsavcılık ayrıca, HDK'nin 6-7-8 Ekim Kobani olayları, Demokratik Özerklik ilanları ve çukur-barikat olaylarında toplumsal alanı örgütleyerek toplumdaki kitlelere kanalize olup, Demokratik Özerklik stratejisini kabul ettirmeye çalıştığı, terör örgütlerinin kırsal alanlarına eleman gönderdiği, hiyerarşik olarak PKK/KCK terör örgütünün sözde Türkiye Yürütmesi olan KCK/TDÖ parça örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığının tespit edildiğini belirtti.