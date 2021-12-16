Son dakika | Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması sonra Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu konuştu

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 2022 yılı için belirlenen asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 250 TL olmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Enflasyonu, fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilir. Ancak enflasyonu kontrol etmeniz lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları" açıklamasına ilişkin ise "Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ise "Fiyatlar bu rakamın üzerine çıkmışsa, bu fena bir rakam değil. Ancak vatandaş geçinemiyorsa 5250 olmasının da bir anlamı kalmaz. Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz" diye konuştu.