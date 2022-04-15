HDP'den kanun teklifi: Emekli bayram ikramiyeleri 5 bin TL olsun

15 Nisan 2022 Cuma, 13:35

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Emekli bayram ikramiyelerinin 5 bin TL olarak belirlenmesi amacıyla yasa teklifi sunduk" dedi.

Paylan, "HDP Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekli, dul ve yetimlerin heyecanla bayram ikramiyesini beklediğini söyledi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi konusunda büyük beklentilerinin olduğunu dile getiren Paylan, "Bu beklentinin iktidar tarafından karşılanması için bizler de bir çağrı yapmak istiyoruz ama bu çağrıya kulak vermeyeceklerini bildiğimiz için de Meclis'e bir yasa teklifi sunduk. Emekli bayram ikramiyelerinin bu bayramda ve Kurban Bayramı'nda 5000 TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk" diye konuştu.

Paylan, kanun teklifleriyle en düşük emekli maaşının 5000 liraya yükseltilmesini, yaşlılık aylığı alan 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara da her 2 bayramda 5 bin lira ikramiye verilmesini önerdiklerini söyledi.



