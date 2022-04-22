HDP'li Bülbül: Yurt dışına çıkışım engellendi

22 Nisan 2022 Cuma, 15:58

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, sosyal medya hesabından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, kendisine verilen bir tebligatla engellendiğini duyurdu.

Paris ve Stuttgart'taki etkinliklere katılmak için Gökçen Havaalanı’na giden HDP'li vekil Kemal Bülbül, uçuşunun kendisine verilen bir tebligatla engellendiğini duyurdu.

Bülbül, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yurt dışına çıkışım engellendi...!!! CAN Tv Etkinliğine Katılmak üzere Paris ve Stutgart'a gitmek için geldiğim Sabiha Gökçen Havaalanı’nda uçuşum zebani zihniyeti tarafından aşağıdaki tebligatla engelledi...!!!"