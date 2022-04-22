HDP'li Bülbül: Yurt dışına çıkışım engellendi
HDP Milletvekili Bülbül, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yurt dışına uçuşunun engellendiğini duyurdu.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, sosyal medya hesabından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, kendisine verilen bir tebligatla engellendiğini duyurdu.
Paris ve Stuttgart'taki etkinliklere katılmak için Gökçen Havaalanı’na giden HDP'li vekil Kemal Bülbül, uçuşunun kendisine verilen bir tebligatla engellendiğini duyurdu.
Bülbül, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yurt dışına çıkışım engellendi...!!! CAN Tv Etkinliğine Katılmak üzere Paris ve Stutgart'a gitmek için geldiğim Sabiha Gökçen Havaalanı’nda uçuşum zebani zihniyeti tarafından aşağıdaki tebligatla engelledi...!!!"
Yurt Dışına Çıkışım ENGELLENDİ...!!!— Kemal Bülbül (@Kemalbulbull) April 22, 2022
CAN Tv Etkinliğine Katılmak üzere Paris ve Ştutgart'a gitmek için geldiğim Sabiha Gökçen Havaalanında UÇUŞUM Zebani Zihniyeti Tarafından AŞAĞIDAKİ tebligatla ENGELLEDİ...!!! pic.twitter.com/l4wCpS8PsI
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