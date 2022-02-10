HDP'li Gergerlioğlu'ndan Fuat Oktay hakkında suç duyurusu

10 Şubat 2022 Perşembe, 17:32

Fuat Oktay’ın bir televizyon kanalında 2 Şubat 2022 tarihinde katıldığı programda KHK ile ihraç edilenler için söylediği sözler yargıya taşındı. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Fuat Oktay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilenlere “FETÖ’cü, terörist” diyen Oktay’ın ‘hakaret’, ‘iftira’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarını işlediğini savundu.

Suç duyurusuna ilişkin bugün TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KHK ile ihraç edilen insanların hepsine ‘terörist’ diyerek büyük bir suç işlemiştir ve kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Neden? Hakaret, iftira, kin ve düşmanlığı teşvik etmek, bütün bunlardan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. A Haber’de yayınlanan bir programda KHK ile ihraç edilenlere yargısız infaz yaparak, tahkir ederek, alay ederek, hakaret ederek, iftira ederek ‘terörist’ demiştir. Ben de bir KHK ile ihraç edilen hekimim. Yüzbinlerce KHK’lı adına bu suç duyurusunu yapıyorum. Yüzbinlerce iftiraya uğrayan, hakarete uğrayan kişiler için bu suç duyurusunu yapıyorum. Hiçbir kimse bulunduğu makam itibariyle kendini sorgulanamaz zannetmesin. Fuat Oktay’a buradan sesleniyorum; yaptığın büyük bir suçtur. Nefret söylemidir, hakarettir, iftiradır. Ben ve yüzbinlerce KHK’lıya yargısız infaz yapıyorsun. Hakaret ediyorsun. Alay ediyorsun. O yüzündeki tahkir edici, hakaret edici ifadelerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve hakkında yargısal yollara başvuruyoruz.

"YARGIYA MÜDAHALE ETTİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu suç duyurusunda bulunuyoruz ve diyoruz ki A Haber isimli televizyon kanalında, Gündem Özel isimli programda KHK ile ihraç edilen vatandaşlar için ‘FETÖ’cü, terörist’ gibi söylemlerde bulundu. Hakaret ve hedef haline getirdi bu insanları. Düşünün; ülkenin en yüksek makamının yardımcısı, yüzbinlerce insana hakaret edip bir de hedef haline getiriyor. Yargıya müdahale etmiştir. Bulunduğu konum, makam, mevki itibariyle yargıya müdahale etmiştir.

Şüpheli, görevini kötü kullanarak algı manipülasyonu yapmış, kamuoyu önünde binlerce kişiyi hedef haline getirmiştir. Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak fikir ve düşünce özgürlüğünün çok ötesinde suça konu eylemiyle fikir kirliliğine sebebiyet vermiştir. Şüphelinin kamuoyunda tanınmış olması sebebiyle yapmış olduğu eylemin cezalandırılması elzemdir. Bu sebeple şüphelinin cezalandırılmasında kamu yararı bulunmaktadır. Savcılara hatırlatıyorum. Hukukçuluğunuzu unutmayın, burada bir suç var, burada bir hakaret var, burada bir iftira var. Hem de tek kişiye değil, yüzbinlerce kişiye, milyonlarca yakınına iftira vardır. Ağır bir suç vardır. Gereken işlemi yapın savcılar.

"HİÇBİR ZULÜM KARŞILIKSIZ KALMASIN"

Hiçbir zulüm zerresi karşılıksız kalmasın diye mücadele ediyoruz. Bu dünyada mücadelemiz bunun için. Bu dünyadaki irade bizim elimizde ve bunun için gayret ediyoruz ama belki irademiz yetmez. Yetmesi için canımızı dişimize takacağız ama eğer ki öyle bir şey olsa bile kurtulacağınızı sanmayın. İlahi adaletin gerçekleşeceği o yerde cezanız ağırdır, cezanız çok ağırdır. Bu iftirayı atanlar bunu çok iyi bilsinler, hiç unutmasınlar. Biz tüm onurumuz ile cesaretimiz ile, vicdanımız ile bunları söylüyoruz. Karşımızda duracak olan da yoktur.”