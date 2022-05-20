Hedef, 5 bin 895 metreyi tırmanmak

20 Mayıs 2022 Cuma, 06:52

İzmirli seyyah Ayhan Yörük, dünyanın en yüksek noktası sayılan Everest’in ardından bu kez Afrika’nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağını 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro Dağı’nda dalgalandırmak istiyor. 550 kilometrelik Likya Yolu’nu, ardından Türkiye’nin en uzun mesafeli trekking parkuru olan 800 kilometre uzunluğundaki Karia Yolu’nu, son olarak da 700 kilometrelik Efes-Mimas Yolu’nu yürüyen Yörük, Karaburun’dan Antalya’ya kadar toplamda 2 bin kilometreyi aşkın yol kat etti.

ÖZGÜRLÜĞÜ YAŞIYORUM

Yörük, doğa sporlarıyla olan tanışmasının çocukluğuna kadar gittiğini belirterek, “1991 yılında İzmir’e geldikten sonra da dağcılık ve yürüyüşe başladım. Belki fiziken çok yoruluyorum ama dağlarda olmak beni ruhen inanılmaz dinlendiriyor. Çadırımızı alıp, ıssız ve bakir alanlarda sakin şekilde tatiller yapabiliyoruz. Bu hobim sayesinde özgürlüğümü yaşıyorum” dedi. Everest’e çıkan Yörük, bir sonraki hedefinin ise Afrika’nın zirvesi olduğunu ifade ederek “2018 yılında Nepal’e giderek Everest’e tırmandık. Dünyanın en yüksek dağı olan Nepal’de tam 16 gün kaldık. Aynı ekiple bir karar aldık ve Asya’nın en yüksek noktasına çıktıktan sonra bir de Afrika’nın zirvesini görelim dedik. Bundan sonraki hedefimiz Afrika’da aynı fotoğrafı çekebilmek” dedi.

Ege ile Akdeniz arasında 2 bin kilometreyi aşkın yol yürüyen ve bölgenin yüzde 90’ını yayan geçen Yörük, “509 kilometrelik Likya Yolu’nun tamamına yakınını, 840 kilometre uzunluğundaki Karya Yolu’nu yürüdüm. 689 kilometre de İzmir ve Efes-Mimas Yolu olarak bilinen ve Selçuk’tan başlayarak İzmir ile Aydın çevresine ek olarak Karaburun Yarımadası’nı adım adım yürüdüm” dedi.

Gördüğü en ilginç manzaranın Nepal’deki çocuk dağcılar olduğunu ifade eden Yörük, “Bugün gençlerin yarısı doğa sporlarına ilgiliyken, geriye kalan yarısı ise doğaya, dünyaya, çevreye, spora aynı oranda meraklı değil. Everest’e gittiğimizde 15-20 kişilik bir çocuk grubunun öğretmenleri ile birlikte orada tırmanışa katıldığını gördüm. 30 yıllık dağcıyım, orada o çocukları görünce hayret ettim” diye konuştu.