Hedef gösteriliyordu: Kızılordu Korosu konserleri ‘ertelendi’

Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:57

Güncelleme: 28.04.2024 - 09:57

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa eden Buğra Kavuncu, Kızılordu Korosu'nun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ve Çarlık Rusya'nın 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve 21 Mayıs 1864 Büyük Kafkasya Sürgünü'nün yıldönümünde Türkiye'de konser vermesine tepki gösterdi.

Kavuncu, "Her duyarlı vicdanı yaralıyor, Bütün yetkilileri bu yanlışı düzeltmeye, kamuoyunu da daha güçlü ve yüksek sesle tepki göstermeye davet ediyorum" dedi.

Söz konusu tepkinin ardından, Çoğulcu Demokrasi Partisi üyesi bir grup ve Türk Ocakları konseri protesto etti.

Karar gazetesi ise 18-22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de konserler vermeye hazırlanan Kızılordu Korosu'nu 4 gündür manşetine taşıyordu.

Konserlerin iptal edilmesi yönünde çağrı yapan gazete, "Devlet neyi bekliyor?", "Kim izin verdi, kim durduracak?", "Bari bunu yapmayın", "Sessizliğiniz utanç verici" başlıklarıyla konserleri hedef gösterdi.

Tüm bunların üzerine turneyi organize eden İsf Sanat yaptığı açıklamada, Kızıl Ordu Korosu'nun 18-22 Mayıs tarihleri arasında vereceği tüm konserlerin "teknik nedenlerden dolayı" ileri tarihe ertelendiğini duyurdu.