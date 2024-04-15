İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davası ertelendi: Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:14

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:14

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin terör zanlısı Ahlam Albashır dahil 36 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz olması nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü. Sanık Ahlam Albashir dahil 6 tutuklu sanık jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar, terör örgütüyle herhangi bir bağlantılarının olmadığını savunarak beraatlarını talep etti. Ahlam Albashir'i taksiyle olay yerinden alan Ammar Carkes, 2014'ten beri Türkiye'de yaşadığını ve korsan taksicilik yaptığını söyleyerek, herhangi bir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını, olaydan 4 gün önce insan kaçakçılığı yaptığını bildiği şahıs tarafından arandığını ve Suriye'den birilerinin geleceğini, müşteri olarak kendisine tönlendirdiğini söyledi. Jarkas, Ahlam Albashir'i olay yerinden aldığında patlamadan haberinin olmadığını savundu.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Tutuklu sanık Fatma Berkel ise Ahlam Albashir ile hiç iletişimnin olmadığını, Albashir'in geceleri evlerine gidip orada uyuduğunu, kendisinin Türkiye'de büyüdüğünü, ömrünün büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdiğini, kızı için tahliyesini ve beraatını istedi.

Tututklu sanık Ahlam Albashir ise söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, bazı avukatların mazeret vererek duruşmaya katılmamaları nedeniyle mütalaaya karşı savunma yapamadıklarını belirterek,avukatların mazeretlerinin kabulüne karar verdi.

Heyet, 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve 10 sanık hakkındaki yakalama kararlarının devamına karar vererek, duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ahlam Albashır'ın, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme', 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme', 'tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi' suçlarından toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

Diğer sanıkların ise 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve 'Göçmen kaçakçılığı' ile 'öldürme ve öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.