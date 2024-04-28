Le Havre'dan PSG'ye çelme: Şampiyonluk turu ertelendi!

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Le Havre ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 09:21
Le Havre'dan PSG'ye çelme: Şampiyonluk turu ertelendi!
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Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Luis Enrique'nin ekibi PSG evinde Luka Elsner'in yönetimindeki Le Havre ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Parc des Princes'de oynanan mücadelede Paris Saint-Germain'in gollerini 29. dakikada Bradley Barcola, 78. dakikada Achraf Hakimi ve 90+5'te Gonçalo Ramos kaydetti.

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Le Havre'ın gollerini ise 19. dakikada Christopher Operi, 38. dakikada Andre Ayew ve 61. dakikada penaltıdan Abdoulaye Toure kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 70 puana ulaşan PSG, pazar günü 58 puanlı Monaco'nun Lyon deplasmanında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Le Havre ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Paris Saint Germain evinde Toulouse ile karşılaşırken, Le Havre sahasında Strasbourg'u konuk edecek.


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