Hedef gösterilmişti: Ali Günday, 27 yıl önce katledildi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Duruşmalara türbanla girmek isteyen iki kadın avukatın baro üyeliğini, yasalara aykırı olduğu için düşüren ve dönemin Akit gazetesi tarafından hedef gösterilen Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday, İzzet Kıraç tarafından 27 yıl önce 25 Temmuz 1995’te, bürosunda katledildi. “Gazetelerdeki haberleri gördükten sonra cinayeti işlemeye karar verdiğini” itiraf eden Kıraç, müebbet hapse çarptırıldı ve 6.5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 6 Aralık 2002’de, Şartlı Tahliye Yasası’ndan yararlanarak tahliye oldu. Kıraç, ilk açıklamasında, Günay’ı öldürmekten pişmanlık duymadığını belirterek, “Bu bir cinayet değil, inancıma yapılan saldırıya tepkidir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Günday’ı hayattan koparan, yalnızca tetiği çeken cani değil, mesleki faaliyetleri ve laiklik yanlısı tutumu nedeniyle kendisini hedef gösterenler, azmettirenler, eline silah ve mermi verenler ve cinayet için Adana’dan Gümüşhane’ye yollayanlardır” dedi. Günday’ı hedef gösterenlerin hak ettikleri şekilde soruşturulmadığını ve olayın arkasındaki karanlık odakların tam olarak aydınlatılamadığını vurgulayan Sağkan, “Üç beş kişi cezalandırılmak suretiyle konu kapatılmış, müebbet hapis cezasına çarptırılan katil ise hukuk sistemimizdeki çarpıklık nedeniyle cezaevinde birkaç yıl kaldıktan sonra tahliye edilmiştir. Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday’ın katli, alelade bir cinayet değil, organize olmuş bir kötülüğün ve cehaletin ürünüdür” diye konuştu.

"PİŞMAN OLACAKLAR"

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ise Günday’a yapılan saldırının, kökleri kurutulamamış irticanın bir eylemi olduğunu söyledi. Gürman, “Bu girişimin, bugünkü hukuk düzenimizde vicdanları ve demokrasiyi güven altına alacak bir sonucunu henüz alamadık. Ancak çok kesin bir inançla söylemek durumundayım ki bu hukuksuzluğun koruyucusu ve seyircisi olanlar önce kendileri pişman olacak” diye konuştu.