Hedef gösterilmişti: Behramoğlu’nun söyleşisine engel!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:03

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve şair Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Derneği (BETAV) tarafından düzenlenen kitap fuarındaki söyleşilerin iptal ediğini duyurdu.

Behramoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Kazandınız Mustafa Bey. Engellendik. Tebrikler. Sizin torunlarınızdan torunlarınızın en azından biri benim bir şiirimi sevgilisine okuyacak, fakat ona dedenizin dedesinin adını biliyor musun diye sorulacak olsa cevabı “dalga mı geçiyorsun? “ olacaktır.”

Kazandınız Mustafa Bey. Engellendik. Tebrikler. Sizin torunlarınızdan torunlarınızın en azından biri benim bir şiirimi sevgilisine okuyacak, fakat ona dedenizin dedesinin adını biliyor musun diye sorulacak olsa cevabı “dalga mı geçiyorsun? “ olacaktır. — Ataol Behramoğlu (@A_Behramoglu) June 4, 2023

Etkinlik, Bitlis yerel medyasından olan Kırmızı Bülten Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yüzer tarafından hedef gösterilmişti. Yüzer 31 Mayıs’ta Twitter hesabından “Betav, Bitlis’te düzenleyeceği 2. Kitap Fuarı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çete reisi, darbeci diyen Ataol Behramoğlu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan yargılanan Metin Uca’yı Bitlis’e getirecekmiş. BETAV İstanbul Şubesi bu hamleyle neyi amaçlıyor acaba?” paylaşımı yapmıştı.