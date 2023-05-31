Kadir İnanır, hedef gösterilen Merve Dizdar'a sahip çıktı: 'Ayağa kalkın ve alkışlayın'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:07

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:07

Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Dizdar'ın konuşması da kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

Dizdar, şu sözleri kullandı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

HEDEF ALINDI

Ünlü oyuncu, konuşması gerekçe gösterilerek özellikle AKP iktidarına yakın isimler tarafından hedef haline getirildi.

Sert sözlerle eleştirilen Dizdar'a, usta oyuncu Kadir İnanır'dan destek geldi.

"SAYGILI OLUN, ALKIŞLAYIN"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Merve Dizdar ve Nuri Bilge Ceylan'ı tebrik ederek eleştirilere de tepki gösteren Kadir İnanır, "Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali'nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar'ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın" ifadelerini kullandı.