Uykusuz'dan 'maden faciası' kapağı: Soma'da 'fıtrat', Bartın'da 'kader'!
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına, Bartın'daki maden faciasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı "Kader planına inanmış insanlarız" sözlerini taşıdı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bartın Amasra'da 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin sözlerini taşıdı.
Erdoğan, 41 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden faciasından sonra bölgede yaptığı açıklamada, "Kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır" demişti.
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