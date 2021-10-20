Hekimler isyan etti: "Sağlık 5 dakikaya sığmaz"

20 Ekim 2021 Çarşamba, 14:47

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 10 dakika olan muayene aralığını 5 dakikaya düşürme kararı aldı. Hekimler Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla karara karşı bugün yurt genelinde eş zamanlı eylem yaptı. İstanbul'da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan eyleme onlarca hekim katıldı.

İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan eylemde, "Sağlık 5 dakikaya sığmaz. 5 dakikada hekimlik yapılamaz" pankartı açıldı. "Sağlıkta dönüşüm yıkımına son", "Hekimler köle hastalar müşteri değildir", "Emek bizim söz bizim" dövizlerinin taşındığı eylemde, sık sık, "Sağlık hakkı satılamaz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı. Çevreden geçen yurttaşlar ile hastaneye gelen hastalarında alkışlarla destek verdiği eylemde basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç okudu.

'HALKIN SAĞLIĞI TEHDİT EDİLMEKTE'

Kılıç, hekimlik yapabilmek için bir hastaya ayrılması gereken muayene süresinin en az 20 dakika olarak kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu sürenin 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatıldığını söyledi. Bu randevuların hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olduğunu vurgulayan Kılıç, "Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır" dedi.

'HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ'

Bu uygulamanın daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık ve daha çok sağlıkta şiddet getireceğini belirten Kılıç devamında şunları söyledi:

"Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek, ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir.Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!"

Açıklamada, hekimlerin 23 Kasım'da İstanbul'dan Ankara'ya doğru 3 günlük 'Beyaz yürüyüş' adıyla bir yürüyüş başlatacakları duyuruldu.