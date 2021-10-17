Botu devrilen doktor hayatını kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Irmağı'nda rafting yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Savaş Erçal, botun devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

(DHA)
17 Ekim 2021 Pazar, 18:35
Botu devrilen doktor hayatını kaybetti
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Saat 12.30 sıralarında Derinçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yurt dışında nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Savaş Erçal, rafting yaparken, botun devrilmesiyle akıntıya kapıldı.

Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


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