Botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Irmağı'nda rafting yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Savaş Erçal, botun devrilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetti.
Saat 12.30 sıralarında Derinçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yurt dışında nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Savaş Erçal, rafting yaparken, botun devrilmesiyle akıntıya kapıldı.
Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Kağıt işçisini isyan ettiren soru
- Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek!
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- Benzin ve motorinde büyük zam beklentisi
- Soylu'nun sözlerine art arda sert yanıtlar
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu'nun çağrısı Erdoğan'ı kızdırdı
- CHP, AKP'yi yakaladı
- Valilik'ten 'ıspanak yemeyin' uyarısı
- ORC'den yanıt geldi: Boşuna demiyoruz...