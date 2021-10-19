Kars'ta bir doktor, arkadaşının kimliğini açıklamadığı için ‘fuhuş yapmak’la suçlandı

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Kars’ta görev yapan bir doktor, iddiaya göre kaldığı apart otele gelen arkadaşının kimliğini “yasal olmadığı” için apart görevlilerine vermeyince, “fuhuş yapmak”la suçlandı. Kapısına polisin geldiğini ve karakola götürüldüğünü belirten doktor, “Israrla içerdeki misafiri görmek istediler. Evimi arama yetkileri olmadığını, misafirimin cinsiyetinin sorulmasının çağdışı olduğunu söyledim” dedi.

İddiaya göre, apart görevlisi, doktorun misafirinin kimliğini görmek istedi. Doktor kimliği vermeyince misafirinin “kadın mı erkek mi” olduğu soruldu. Doktor bu bilgiyi de vermeyince görevliler polisi arayarak doktoru “fuhuş yapmak”la suçladı. Doktorun kaldığı daireye giden polis, evi aramak ve içerideki misafiri görmek istedi. Polisi “evi arama yetkisi yok” diyerek içeri almayan doktor, “Herkeste aynı örümcek kafalılık var” dediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Doktor hakkında tutulan tutanağın gerekçesi olarak ise arkadaşının “şüpheli” olduğu gösterildi. Doktor, “Peki, bana nasıl tanımadığım bir insan tarafından ısrarla misafirimin cinsiyetinin sorulabileceğini sorguladınız mı?” demesi üzerine polis memuru tarafından “Saatlik fuhuş diye bir şey var sonuçta” cevabını aldı.

‘HUKUKA AYKIRI’

Fuhuşla suçlandığını söyleyen doktor, yaşanan süreci sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Maalesef ortamda o kadar eşitsiz ve ezici bir tavır vardı ki kendi yönelttiğim şikâyeti geri aldım. Eşyalarımı almak için evime döndüğümde de apart görevlisi aracımızın yolunu kesti ve tehditkâr bir şekilde yarın eşyalarımı toplayıp gitmemi söyledi. Karakoldaki muameleden sonra polisi arayamadım.”

Hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, polisin yaptığının suç olduğunu belirterek “Apart daire kiralanan yer o kişinin konutudur. Kişinin kimi misafir olarak kabul edeceği onun tercihidir. Ancak bir suçun işlenmesi ve önlenmesi söz konusuysa kişinin kimliği sorulabilir veya konutuna girilebilir. Bu tür müdahaleler de kural olarak hâkim kararı gerekir. Bazı hallerde savcılığın talimatı da yeterli olabilir. Bir kadına yönelik, fuhuş yapabileceği iması, kişinin kolluk otosunda haksız tutularak özgürlüğünün kısıtlanması, kişinin konutuna geçici süre de olsa girişinin engellenmesi, suç oluşturan davranışlardır” dedi.

Mor Çatı kurucusu avukat Canan Arın ise “Onlar hep şeriatın adımları ve IŞİD’in Türkiye’ye hâkim olmaya başlamasının göstergeleri. Bu hükümetin tutumu sonucunda bu hale geliyor. Hiç kimseyi ilgilendirmez sizin evinize gelenin kim olup olmadığı. Artık insan haklarını hiçe sayıp, tamamen ayaklar altına alıp çiğniyorlar” dedi.