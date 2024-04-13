Hekimlerden Filistin'e destek için 'Sessiz Yürüyüş'

İstanbul'da hekimler Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla 'Sessiz Yürüyüş' eylemi yaptı. Fatih'te bulunan 2. Abdülhamid Han Türbesi'nde buluşan hekimler Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Hekimler, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını ve esir tutulan doktorların serbest bırakılmasını istedi.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 17:00
Hekimlerden Filistin'e destek için 'Sessiz Yürüyüş'
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İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Sessiz Yürüyüş' eylemi ile Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekmek isteyen hekimler, Fatih'te bulunan 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplandı. 

Döviz ve pankartlar açan grup Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istediklerini belirten grup ayrıca esir tutulan doktorların da serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

"GAZZE'Yİ GÜNDEMDE DİRİ TUTMAYA GAYRET EDENLERİ SELAMLIYORUZ"

Bu hafta 22'ncisi düzenlenen yürüyüşte grup adına konuşan Dr. Muhammed Faruk Ayata, "Ülkemizin, işlerimizin, evlerimizin yoğun gündemlerinin arasında, Gazze'yi gündeminde hep diri tutmaya gayret edenleri selamlayarak sözlerimize başlamak istiyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak da Sessiz Yürüyüşümüzün 22'inci haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için toplandık. İşgalci İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırımı devam ediyor. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan Ramazan Bayramı farketmeksizin şehit edildi, ediliyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor" dedi.

"GÜN GELECEK ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMEYECEK, ZALİMLER HESAP ERECEK"

Gazze dışındaki Müslümanların da yapabileceği şeylerin olduğunu hatırlatan Ayata, "Biz Gazze'yi unutmadığımızda, imkan olursa İstanbul'dan Konya'dan Diyarbakır'dan ameliyat yapmak için Gazze'ye koştuğumuzda, imkan ve şartlar müsait olmadığında; eylem ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulme karşı durduğumuzu haykırdığımızda, dua ile Allah'ın yardımını dilediğimizde, boykotu gevşetmediğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde gelecek. Elbette gün gelecek, güç el değiştirecek. İşte o zaman, çocuklar öldürülmeyecek, mazlumlar kurtulacak, zalimler hesap verecek" diye konuştu.


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