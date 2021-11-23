23 Kasım 2021 Salı, 22:03

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, özlük hakları, çalışma koşulları ve halkın sağlık hakkı için İstanbul Kadıköy'den Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" başlattı.

“EMEK BİZİM SÖZ BİZİM”



Hekimlerin İstanbul'dan Ankara'ya ‘Beyaz Yürüyüşü’ başladı! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 23, 2021

Ankara'da düzenlenecek "Beyaz Forum" ile sona erecek olan yürüyüş öncesi açıklama yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz” dedi.

TTB üyesi hekimler, “Emek bizim söz bizim” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yapacakları yürüyüş için Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde bu akşam bir araya geldi. Buradaki açıklamaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu katılırken, çeşitli meslek odaları da hekimlere destek verdi.

Kadıköy'e ellerinde fenerlerle gelen hekimler sık sık “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Sağlıkta tasarruf ölüm getirir”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Emek bizim söz bizim” sloganlarını attı.

"BİZE DAYATILAN KARANLIĞA KARŞI YÜRÜYORUZ"

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, sağlığın piyasalaştırılması ve emeklerinin değersizleştirilmesine karşı uzun soluklu bir mücadele sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlığı çökerten dönüşümü tümüyle durduramasak da gerçek yüzünü en başından beri gösterdik. Bu çöküşün önüne katıp bizden götürdüklerini görmek, göstermek de ona karşı mücadele etmek de hepimizin sorumluluğu oldu. Bugün mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılara, bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu topraklarda hekimlik mesleği tüm değerleri ile birlikte tüketilip, hekimler hızla dönen bir çarkın dişlisine dönüştürülürken 'Artık geçinemiyoruz’ diyen meslektaşlarımız yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken, en ağır iş kolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu hem de ölümüne, güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesiyle çalışmaya zorlanıp, baskılar, yıldırma ve değersizleştirme ile baş başa bırakılırken, genç meslektaşlarımız artık bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor. Kendi topraklarını terk edip göçmenliğe zorlanıyor.

"SAĞLIKTAKİ BU ÇÖKÜŞE ARTIK DUR DEMENİN GÜNÜDÜR"

Emek bizim söz bizim. Salgın dönemi mesleki özerkliğimizin, etik ilkelerimizin değerini ortaya çıkarmanın yanında, sağlığın nasıl başat bir rol oynadığını, yaptığımız mesleğin anlamını, önemini bir kere daha hepimize ve tüm insanlığa gösterdi. Bugün bu gerçekleri tüm çıplaklığıyla görmüşken, ortak değerlerimizi, mesleki mücadelemizi, coşkumuzu, ortak umutlarımızı, taleplerimizi de göstermenin, sağlıktaki bu çöküşe artık dur demenin günüdür."

"SAĞLIK SİSTEMİ İFLAS ETMİŞ DURUMDA"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip de sağlık sisteminin iflas etmiş durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Sağlık sistemi tamamen ticarileşmiş, 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanan, iş yeri hekimlerinin taşeron firmalar aracılığıyla patronlarının dilinin arasına sıkıştırılan, gerçekten işçi sağlığını düşünmeyen bir sistemin içindeyiz. Genç meslektaşlarımız ülkeyi terk ediyor. Orta yaşlardaki meslektaşlarımız tükendikleri için artık meslekten kaçıyorlar. Son 20 ayda 9 binin üzerinde kamudan istifa gerçekleşti. Bugün gerçekten sağlık sistemi sadece hastanelerin dolu olmasıyla övünüyor. Oysa bizim amacımız koruyucu sağlık sistemini savunmak olmalı. Emekliliğe yansıyan tek ücret talep ediyoruz. Şu anda 80 yaşındaki meslektaşlarımız geçinmek için çalışmak zorundalar, bunları söylüyoruz. Aşama aşama sesimizi yükselteceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından hekimler otobüse binerek, yürüyüşe başlayacakları bölgeye gittiler.

Öte yandan, Kadıköy'den başlayan yürüyüşün ilk durağı yarın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önü olacak. Hekimler burada saat 17.30'da bir basın açıklaması yapacak. 25 Kasım Perşembe günü Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde karşılanacak olan yürüyüş kolu, ertesi gün Eskişehir'de Varlığımız Sağlığımız Anıtı önünde karşılanacak. Beyaz Yürüyüş'ün son gününde ise saat 12.00'da Ankara'daki TTB Merkezi önünde buluşulacak. Ardından Yılmaz Güney Kültür Merkezi'nde "Beyaz Forum" başlayacak. Forum'da sağlık alanında karşılaşılan sorunlar, hekimlerin Sağlık Bakanlığı'ndan beklentileri dile getirilecek.