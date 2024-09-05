Hem EYP hem silahla saldırdılar!

Adana'da, bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2024 - 00:28
Hem EYP hem silahla saldırdılar!
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Olay, 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı. 

Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


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