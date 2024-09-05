Hem EYP hem silahla saldırdılar!
Adana'da, bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı.
Olay, 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı.
Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.
Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Araştırma şirketi son anketini açıkladı!
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti
- Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner sosyal medyada kapıştı
- 'Ya siz FETÖ artığısınız ya da çer çöp sizsiniz!'
- 'Kredi kartlarında taksit sayısı kaldırıldı'