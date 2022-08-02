Oyuncu Rauf Altıntak kimdir? Rauf Altıntak kaç yaşında hayatını kaybetti?
Oyuncu Rauf Altıntak hayatını kaybetti. Rauf Altıntak kimdir?
Rauf Altıntak, 1946’da İstanbul’da doğdu. Altıntak, küçük yaşlarda başlayan resim ve Karagöz oynatma merakıyla ilkokulda Doğan Kardeş Çocuk Mecmuası’nın açtığı resim yarışmasına katılarak yaptığı şeffaf-karton Karagöz figürleriyle İstanbul birincisi oldu. 1961’de başladığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu’nda çocuk tiyatroları uzmanı rejisör Ferih Egemen’den tiyatro eğitimi gören Altıntak, 1963’te İBB Şehir Tiyatroları’na girdi ve stajyerliğini tamamlayarak sanatkar-aktör unvanını aldı. Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza Zobu gibi isimlere asistanlık yapan Altıntak, tatbiki çağdaş aktörlük, rejisörlük ve makyaj dersleri aldı. Muhsin Ertuğrul’un Geleneksel Türk tiyatrosu "Ustalık ve Uzmanlık Belgesi" verdiği Altıntak, 1985’te Avni Dilligil Tiyatro Özel Ödülü ve 2001’de Gösteri Sanatları Merkezi Yılın Tiyatro Adamı Ödülü’nün sahibi oldu.
Usta oyuncu Rauf Altıntak 76 yaşında hayatını kaybetti. Rauf Altıntak, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
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