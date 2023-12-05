Hemşir ile hasta arasında "eldiveni değiştir" kavgası: 3 gözaltı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:21

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:21

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki bir hastanede meydana geldi. İddiya göre, B.D.K. tedavi için yakını V.O.B. ile birlikte hastaneye gitti. Hemşir S.E. hastaya tedavi için müdahale edeceği sırada hasta yakını V.O.B. eldivenini değiştirmesini söyledi. Hemşir, hasta ve yakını arasında eldiven değiştirmeme iddiası üzerine tartışma başladı. Kısa sürede karşılıklı kavgaya dönüşen olayda sağlıkçılar beyaz kod verdi.

İhbar alan polis ekipleri hastaneye giderek hasta, hasta yakını ve hemşir gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hakkında “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adli işlem başlatılan 3 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanan ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.