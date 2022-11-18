Hemşire Ömür Erez'in katili hakim karşısında: Cinayetten sonra 'mont' almaya gitmiş

18 Kasım 2022 Cuma, 14:11

İstanbul Kartal'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i (33), 4 el ateş ederek öldüren Rahmi Uygun (39) ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmada diğer sanıkların dışarı çıkarılmasına tepki gösteren sanık Rahmi Uygun SEGBİS sistemini terk etti.

"MONT ALMAYA GİTTİK"

Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu sanık Musa Teymur, "Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik falan değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim" dedi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Rahmi Uygun SEGBİS sistemi ile bağlandı. Rahmi Uygun’a yardım ettiği iddia edilen diğer tutuklu sanıklar Musa Teymur ve Yücel Özcan duruşma salonuna getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"BEN ÇIKIYORUM KAFANIZA GÖRE KARAR VERİN"

Müşteki avukatı sanık Rahmi Uygun’un savunma yaparken diğer sanıkların dışarı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek, Musa Teymur ve Yücel Özcan dışarı çıkardı.

anıkların çıkarılmasına tepki gösteren Rahmi Uygun, "Savunma yapmak istemiyorum. Mahkemeye de katılmak istemiyorum. Adil olmayan bir mahkemeye katılmak istemiyorum. Böyle bir yargılama olamaz kafanıza göre. Ben çıkıyorum kafanıza göre karar verin" diyerek SEGBİS’i terk etti.

"KADININ ÖLDÜĞÜNE ÜZÜLDÜM"

Rahmi Uygun’un SEGBİS’i terk etmesinden sonra sanık Yücel Özcan savunmasında, "Olayı yapacağından haberimiz yoktu. 6. ameliyatımı beklerken ziyaretime geldi. Olayla hiçbir bağım yok. Kadının öldüğüne üzüldüm. Ömür Erez’i tanımam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Alacak parası varmış bunu anlattı. Musa’dan rica ettik götürür müsün diye. Sonra olayı gerçekleştirmiş. Haberim yoktu. Kendisi hasımları olduğu için devamlı silahla gezerdi" ifadelerini kullandı.

"PANİK DEĞİLDİ, ÇOK SAKİNDİ"

Tutuklu sanık Musa Teymur savunmasında, "Olaydan bir gün önce Konya’dan arkadaşım gelecek dedi. Rahmi’yi otogardan alıp hastaneye getirdim. Kartal'a gideceğimizi söyledi. Arabayı park ettim sonra o gitti. Ben de kafeye gittim. Üzerinde silah görmedim. Dönüşte arabaya bindi normal bir insan gibi. Panik değildi, çok sakindi. Sonra mont almaya gittik. Polisler bizi yakalayınca silahının olduğunu öğrendim. Rahmi’yi daha öncesinde tanımam" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Yücel Özcan ve Musa Teymur’u adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, duruşma esasa ilişkin mütalaa verilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Rahmi Uygun'un "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede Rahmi Uygun’a yardım ettiği iddia edilen diğer şüpheliler Musa Teymur ve Yücel Özcan'ın ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.