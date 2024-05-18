Hemşire Selen Bilgin'in şüpheli ölümünde flaş gelişme!
İstanbul'da, özel bir hastanenin odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin soruşturmasıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcılığı, doktor Fatih A.'nın, adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu.
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede hemşire olarak
çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak
giden hemşire Selen Bilgin (24), hastanenin bir odasında ölü bulundu.
DOKTOR ARKADAŞI GÖZALTIA ALINDI
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre genç
hemşirenin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma
kapsamında, önce bilgisine başvurulan yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra
şüpheli olarak gözaltına alındı.
TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
İddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin’in koluna,
ameliyat öncesi hastaları uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte
edilmişti. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına
alınan doktor iddiaları kabul etmedi.
Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Fatih A.’yı,
"Olası kastla kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk
etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında adli kontrol kararı
vererek serbest bıraktı.
SAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU
Son olarak olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.’nın, adli kontrolle serbest
bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık, doktor Fatih A.’nın
tutuklanmasını talep etti.
DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Önce bilgisine başvurulan daha sonrada şüpheli olan doktor
Fatih A.’nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen
ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi, Selen’in baş
ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.
"SANA AĞRI KESİCİ İLAÇ VERDİM"
Yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini belirtti.
Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan
doktor Fatih A., Selen’le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine
"Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.
"HAREKETSİZ BULDUM"
Selen’in kendisine, 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini belirten doktor Fatih A., uyuya kaldıklarını; uyandığında Selen’i hareketsiz gördüğünü iddia etti.
Selen’in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı
enjekte etmediğini söyleyen doktor Fatih A., Selen’in de yoğun bakım hemşiresi
olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini ileri sürdü.
ENJEKTÖR BULUNDU
Yapılan çalışmada, kayıp olduğu belirtilen enjektör odanın
çekmecesinde bulundu. Enjektöre incelenmek üzere el konuldu.
ADLI TIP RAPORU OLAYI ÇÖZECEK
Hayatını kaybeden Selen Bilgin’in koluna enjekte edilen ilacın ampulü ise doktor Fatih A.’nın cebinde çıkmıştı. Ayrıca bulunan enjektör üzerinde de parmak izi çalışması yapılacağı belirtildi.
Selen Bilgin’in alınan
ağrı kesici ilaç yüzünden mi yoksa ameliyatlar öncesi kullanılan anestezi ilacı
nedeniyle mi öldüğü Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunda
ortaya çıkacak.
AYŞE KARAMAN'I HATIRLATTI
Selen Bilgin’in olayı, 5 yıl önce Ankara’da yaşanan Anestezi
teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümünü hatırlattı. Karaman, 29 Temmuz 2019 günü
erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.’nin evinde ölü bulunmuştu. Ayşe Karaman da
hayatını kaybeden Selen Bilgin’in koluna enjekte edilen ilacı almıştı.
BU İKİNCİ OLAY OLDU
Ayşe Karaman’ın sevgilisi olduğu belirtilen doktor Özgür T. hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Görülen davada doktor Özgür T. 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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