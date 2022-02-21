Hemşirelik bölümü öğrencileri, eğitimleri sonrası yurtdışına gidiyor

21 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Son yıllarda Türkiye’deki çok sayıda doktor, mesleklerini yapmak için yurtdışına göç etmeye başladı. Benzer bir durumu hemşirelerin de yaşadığı ortaya çıktı. Hemşirelik bölümü öğrencileri, yabancı dil eğitiminin ağırlıklı olduğu üniversiteleri tercih ediyor. Mezun olduktan sonra da İngiltere, Amerika, Almanya, Kanada gibi ülkelere giderek, mesleklerine orada başlıyor.

ATAMA BEKLİYORLAR

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, hemşirelerin yaşadıkları sorunları raporlaştırdı. Buna göre, Türkiye’de kamu ve özel sağlık kurumlarında olmak üzere toplam 241 bin 613 hemşire çalışıyor. Yaklaşık 100 bin hemşire de atama bekliyor. Görevini yerine getirirken yüksek endişe yaşayan gruplardan birisi yüzde 89.1 ile hemşireler. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2012 ile 2021 yılları arasında, yıllık ortalama 12 bin 200 olmak üzere toplam 110 bin 475 “Beyaz Kod” vakası yaşandı.

ASGARİ ÜCRET ALTINDA

Hemşirelerin aldıkları maaşlar da yetersiz. Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlamış kamuda çalışan bir hemşirenin, 2022 Ocak ayında aldığı net maaş 5 bin 544 TL. Emekliliğe yansımayan sabit ek ödeme altında 2 bin 397 TL alan bir hemşirenin aylığı yaklaşık 7 bin 941 TL. Hastane, klinik ve kıdeme göre değişen performans ödemeleri ise pek çok kurumda ya verilmiyor ya da 100-200 TL gibi çok düşük miktarlarda veriliyor. Özel sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin ise çalışma koşulları çok daha ağır. Ayrıca asgari ücret ya da biraz üzerinde maaşa çalışıyorlar. 2022 Ocak ayı, açlık sınırı 4 bin 250 TL, yoksulluk sınırı 13 bin 844 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5 bin 587.79 TL. Bu veriler hemşirelerin aldıkları ücretlerin yetersizliğini ortaya koyuyor. Hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü de hâlâ tutulmadı.

"ŞİDDET VE MOBBİNG RİSKİ"

CHP’li Ünal Demirtaş, hemşirelerin aldıkları maaşlar ile geçimini sağlayabilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Demirtaş, şunları söyledi: “Bugün yanlış sağlık politikaları nedeniyle hemşireler de diğer sağlık çalışanları gibi ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadır. Eğer önlem alınmazsa, yakında ülkemizde sağlık çalışanı kalmayacaktır” dedi. Demirtaş, düşük ücretler karşılığında çok uzun saatler boyunca, şiddet ve mobbing riski altında çalışmak zorunda kalan hemşirelerin sorunlarıyla ilgili Meclis araştırması açılması için önerge verdi.