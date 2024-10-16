Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Abdullah, ağır yaralandı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kardeşiyle hemzemin geçitte karşıya geçmeye çalışırken trenin çarptığı Abdullah A. (15) ağır yaralandı.

Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı Abdullah, ağır yaralandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 07:36

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, kız kardeşi Azra ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Abdullah A.’ya, Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan Abdullah A., çevredekiler tarafından Bismil Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan Abdullah A., buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Makinist ve yardımcısı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle tren seferlerinde akşama yaşanırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #Tren İstasyonu #tren hattı

İlgili Haberler

'Türk Ninja'dan Wushu tepkisi: Antrenör ve hakemlik belgelerini yırttı!

'Türk Ninja'dan Wushu tepkisi: Antrenör ve hakemlik belgelerini yırttı!
Gökdeniz Karadeniz Rusya'da ayın antrenörü seçildi

Gökdeniz Karadeniz Rusya'da ayın antrenörü seçildi
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: 'Hakim Ziyech takımla antrenmana başladı ama...'

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: 'Hakim Ziyech takımla antrenmana başladı ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler