Hendek katliamı davasında gözler Yargıtay'da... Aileler 3 yıldır 'adalet' bekliyor: Altı bayram geçti

Yayınlanma: 03.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.07.2023 - 03:00

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirdi, 127 kişi ise yaralandı.

Mahkeme, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt’a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı’ya, ustabaşı Erşan Öztürk’e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın’a 6 yıl 8’er ay, sorumlu müdür Hasan Ali Velioğlu’na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’a ise 16 yıl 3’er ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Dosya kapsamında tutuklu tek isim ise fabrika sahilerinden Yaşar Coşkun. Söz konusu dava dosyası şu an Yargıtay’da temyiz aşamasında. Kayıp yakınları ise Yargıtay’dan çıkacak adalet kararını bekliyor.

‘KAMU DA YARGILANSIN’

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz, “Bir bayram daha bitti. Oğlumu kaybedeli 6 bayram geçti. Biz her bayramı mezarlıklarda geçiriyoruz” dedi. Yargı sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan Yılmaz, “Bizim yargımız ne yazık ki ‘ölen öldü’ mantığıyla hareket ediyor. Arkası sağlam olanlara kimse dokunmuyor” ifadelerini kullandı.

Yargılanma sürecine kamu görevlilerinin de dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Bu davada suçlu yalnızca şirket sahipleri değil. Fabrikaya 2005 yılında usulsüz ruhsat verilmiş. Ancak fabrika yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmamış. Ayrıca fabrika kâğıt üstünde denetlemelerinin yapıldığı görünüyor. Denetleme olacağını önceden haber aldıkları da söyleniyor” dedi.

‘CİNAYETLE YARGILANSIN’

Dava avukatlarından Elif Sıla Aşık ise şunları söyledi: “İşçiler, iş güvenliğini bir maliyet olarak görenler tarafından çalıştırılmış. Tüm riskler belliyken hiçbir önlem alınmamış. Bu yüzden yaşananları ‘cinayet’ olarak adlandırıyoruz. Fabrika sahibi ve müdürü olası kastla insan öldürme suçundan yargılanmalı.”