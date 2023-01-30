1000 yıllık hendek duvarında gizemli bir el izi keşfedildi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:03

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:03

Arkeologlar, Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Eski Şehir'de 11 ve 13. yüzyıllar arasında gerçekleşen Haçlı Seferleri'ne karşı kazılmış bir hendeği gün yüzüne çıkardı.

İsrail Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hendeğin en az 10 metre genişliğinde ve 2 ila 7 metre derinliğinde olduğu aktarıldı. Araştırma ekibi el izinin de yaklaşık 1000 yıl önce kuru duvara oyulduğunu düşünüyor. O dönemde insanların duvara neden el şeklinde bir oyuk açtığı sorusu ise gizemini koruyor.

Independent Türkçe're yer alan bakanlığın açıklamasında, "Bu iz bir şeyi mi simgeliyor? Yakındaki belirli bir öğeye mi işaret ediyor? Yoksa sadece bir şaka mı? Zaman içinde anlaşılabilir" ifadeleri yer aldı.

BU DEVASA HENDEK O DÖNEMDE TÜM KUDÜS'Ü ÇEVRELİYORDU

Bakanlığın kazılardan sorumlu müdürü Zubair Adavi, bu devasa hendeğin o dönemde tüm Kudüs'ü çevrelediğini belirtti.

"İşlevi, Kudüs'ü kuşatan düşmanın surlara yaklaşmasını ve şehre girmesini engellemekti" diyen Adavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa'daki tahkimatlarda genellikle suyla doldurulmuş hendeklere rastlarız. Ancak bu hendek kuruydu. Genişliği ve derinliği, saldıran orduyu yavaşlatmıştır.

Bakanlığın Kudüs bölge müdürü Dr. Amit Re'em ise Haçlı ordularının sonunda bu devasa hendeği geçmeyi başardığını aktardı.

Re'em, "I. Haçlı Seferi'ne eşlik eden tarihçiler, Haçlıların Haziran 1099'da Kudüs surlarına gelişini anlatır" diye konuştu:

Yolculuk yüzünden bitkin düşmüşler ve devasa hendeğin karşısında durmuşlar. Ancak beş hafta sonra, Müslüman ve Yahudi muhafızların yoğun ateşine rağmen hendeği geçmeyi başarmışlar ama çok kan dökmüşler.

Tarihçilere göre, 7 Haziran-15 Temmuz 1099 arasında gerçekleşen ve Kudüs Kuşatması diye anılan sefer sırasında bölge Fatımi Devleti'nin toprağıydı.

Toulouse Kontu Raymond de Saint-Gilles önderliğindeki Haçlıların ele geçirdiği bölgede savaşın ardından burada Kudüs Krallığı kurulmuştu.