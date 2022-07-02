Hendek patlamasının 2. yılı: ‘Adaletimiz bu kadar mı?’

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Hendek’te Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’ndaki patlamanın ardından iki sene geçti. Patlamada ölen Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe verilen cezalara ilişkin “yedi işçi cayır cayır yandı, paramparça oldu. Adaletimiz bu kadar mı bitmiş?” dedi.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirdi, 127 kişi ise yaralandı. Mahkeme, iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt’a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı’ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk’e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın’a 6 yıl 8’er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu’na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun’a ise 16 yıl 3’er ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Dava dosyası sanık avukatlarının itirazlarıyla istinaf mahkemesine gönderildi. Cumhuriyet yaşamını yitiren işçilerin yakınlarıyla geçen sürede neler yaşadıklarını konuştu.

Patlamada ölen Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Göktepe, “yedi işçi faciada cayır cayır yandı, paramparça oldu. Benim kardeşim toprağa altı parça gömüldü. Fabrika sahiplerine 16 yıl hapis verildi ancak o kadar bile hapis yatmayacaklar. Adaletimiz bu kadar mı bitmiş?” diye konuştu.

Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz ise ‘Kazada ölünebilir. Ancak oradaki sorun önceden söylenmiş. Kaçak barut üretmişler fazla ısındığını söylemişler ancak kimse önlem almamış. Bunlara rağmen sanıklar iyi hal indirimi aldı. Mahkeme heyetinin bu kararından sonra kaçak barut üretiminin arkasında siyasilerin de sermayenin de olduğunu düşünüyorum’ dedi.

"SORUYORUZ"

İşçilerin aileleri facianın yıldönümünde yayımladıkları basın açıklamasında, “Soruyoruz emeğiyle geçinen işçinin canını, bu katliama sebebiyet verdiğini açıkça itiraf eden sanıkların iyi hal indirimi ile ödüllendirildiği ’adalet’ mi koruyacak ?” denildi. Öte yandan yaşamını yitiren işçiler yarın, Hendek Havai Fişek Fabrikası önünde saat 12.00’da anılacak.