Henüz abonelere bile gitmeyen 'İmamoğlu' anketinde çok çarpıcı sonuçlar: Erdoğan'ın oy oranı...

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:28

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:52

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki İBB yöneticilerinin tutuklanmasının yankıları sürüyor. İBB operasyonun ardından başlayan Saraçhane merkezli eylemler tüm Türkiye'ye yayıldı. Eylemlere yüzbinlerce yurttaş katılırken bu durumun seçmen tercihinde nasıl bir tablo doğuracağı merak konusu. Konuyla ilgili olarak araştırma şirketleri anket yapmaya başladı.

Araştırma şirketlerinin henüz aboneleriyle bile paylaşmadığı anket sonuçlarını köşesine taşıyan gazeteci Ertuğrul Özkök, "Türk halkı öteki olaylarda olduğu gibi bu yargı girişiminde de ikna olmadı. Hem de hiç ikna olmadı" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM TALEBİ YÜKSELDİ

Özkök yazısında şunları söyledi:

''Önümde üç ayrı anket şirketinin ilk sonuçları duruyor.

Bu şirketlerin aboneleri önümüzdeki günlerde bu anketlerin ayrıntılı sonuçlarını alacak.

Biri bu ayki çalışmaları için 19 Mart darbesinden önce sahaya inmiş, ama İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19-21 Mart arasında da özel olarak İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili tek soru sormuş.

İkisi 17-21 Mart’ta sahadaymış.

Bugün kime oy verirsiniz, Erdoğan mı İmamoğlu mu gibi soruların sonuçlarını tam olarak öğrenemedim.

Üçünün birbirine yakın genel sonuçlarını veriyorum.

Anketlere cevap verenlerin yüzde 60’ı bunun bir hukuk kararı olduğuna inanmıyor. Bu tutuklamanın CHP’ye yarayacağına inananların oranı daha fazla.

Daha belirgin bir sonuç şu; “erken seçim isteyenlerin oranı” bu darbeden sonra beş puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş.

Henüz kesin ayrıntısı öğrenemediğim bir sonuç şu:

AKP, CHP'NİN 4 PUAN ALTINA İNDİ

Yazıda yer alan ankete göre son üç ayda çok küçük farkla birinci parti durumuna geçen AKP, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gerileyerek CHP’nin dört puan altına inmiş.''