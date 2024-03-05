'Hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm' diyen müdür yardımcısına uzaklaştırma
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, market çalışanıyla tartışması sırasında polise mukavemet ve hakaret iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra salıverilen halk eğitimi merkezi müdür yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı.
Önceki gün Fatih Mahallesi'nde market çalışanıyla tartışması sırasında olay yerine çağrılan polis ekiplerine, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm", market çalışanı Ö.B'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be" diyen Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'ye yönelik idari soruşturma başlatıldı.
Kozlu Kaymakamlığınca yürütülen soruşturma kapsamında O.D. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi.
SENDİKADAN İHRAÇ
Bu arada Eğitim-Bir-Sen üyesi olan O.D. ile ilgili sendika disiplin kurulu tarafından ihraç kararı alındığı ve onaylanması için genel merkeze iletildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde önceki gün bir zincir markette müşteri K.D. ile kasiyer Ö.B. arasında çıkan tartışmaya K.D'nin oğlu Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı O.D'nin de katılması üzerine polis çağrılmıştı.
Polislere, "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm", market çalışanı Ö.B'ye de "Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi zaten, yeter be" diyerek direnmesi üzerine O.D, yere yatırılarak gözaltına alınmıştı.
Polise mukavemet nedeniyle Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada O.D, pişman olduğunu söyleyerek özür dilemiş, Ö.B. de şikayetçi olmamıştı. "Polise görevini yaptırmamak için direnmek" ve "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla adliyeye sevk edilen O.D, savcılık ifadesinin ardından salıverilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çanakkale’de korkutan deprem
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Gündem olan o sahneye ilişkin ilk kez konuştu
- 'Çanakkale 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir'
- AİHM’e taşındı!
- Mehmet Şimşek'e konut kredisi yanıtı
- Murat Kurum'dan bir gaf daha
- Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
- Naci Görür'den kritik açıklama!