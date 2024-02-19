Zonguldak'ta polisin baskın yaptığı evde silah ve fişekler ele geçirildi
Zonguldak’ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan E.G.’nin ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli E.G hakkında 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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