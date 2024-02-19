Zonguldak'ta polisin baskın yaptığı evde silah ve fişekler ele geçirildi

Zonguldak’ta polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda silah ve fişekler ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 21:17
Zonguldak'ta polisin baskın yaptığı evde silah ve fişekler ele geçirildi
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan E.G.’nin ikametine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 1 adet namlusu değiştirilmiş kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek ve 28 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli E.G hakkında 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapıldı.


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