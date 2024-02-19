‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi

Yeniden Refah Partisi Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, partisinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:42
‘Hepinizi seviyorum’ diyerek duyurdu: Yeniden Refah’ın adayı çekildi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini duyurdu. 

“HEPİNİZİ SEVİYORUM”

Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.

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Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" paylaşımında bulunmuştu. 


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