Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:35

Güncelleme: 18.02.2024 - 18:35

AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi.

4 Şubat 2024'te adaylığı resmi olarak açıklanan Abdullah Yener sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile çekildiğini duyurdu.

Yener, şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gördüğüm lüzum üzerine Ak Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.#Akparti — Abdullah YENER (@abdullahyener46) February 18, 2024

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in adaylığına tepki gösterip, eleştirilerde bulunmuştu.

Sosyal medyadan paylaşımı yapan Doğan, Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yapmıştı.

Yener’in 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilirken seçim çalışmaları sırasında Elbistanlılar tarafından "Borcunu biz mi ödeyeceğiz" şeklinde protesto edilmişti.