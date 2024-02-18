Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi

AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:35
Kentte tepki toplamıştı: AKP'nin Elbistan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi
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AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildi.

4 Şubat 2024'te adaylığı resmi olarak açıklanan Abdullah Yener sosyal medya  üzerinden yaptığı açıklama ile çekildiğini duyurdu. 

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Yener, şu ifadeleri kullandı: 

"Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in adaylığına tepki gösterip, eleştirilerde bulunmuştu. 

Sosyal medyadan paylaşımı yapan Doğan, Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yapmıştı. 

Yener’in 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilirken seçim çalışmaları sırasında Elbistanlılar tarafından "Borcunu biz mi ödeyeceğiz" şeklinde protesto edilmişti.


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